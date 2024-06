L’Istituto comprensivo “E. Paladini” di Treia dà ufficialmente il via al “Piano estate”. Ieri mattina, pur essendo terminate le lezioni curricolari, sono suonate le campanelle delle scuole primarie e della secondaria di I grado del Comune di Treia.

Aule piene di alunne e alunni desiderosi di condividere tempi, spazi ed esperienze significative con i compagni, le compagne e i docenti.

«Sono stati attivati – fa sapere la scuola – a seguito della candidatura dell’Istituto e successiva autorizzazione del Mim, grazie alla disponibilità a collaborare di alcuni docenti, dei moduli formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

I genitori hanno accolto favorevolmente le proposte educativo-didattiche della scuola “E. Paladini”; numerosissime le iscrizioni pervenute all’Istituto.

Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo per essere riuscita, nonostante i tempi strettissimi per l’attuazione, a supportare le famiglie durante il periodo estivo con proposte laboratoriali e didattiche innovative, basate sulle Stem e sulla musica all’interno del progetto #R-Estate insieme a noi».

Le attività impegneranno studentesse e studenti fino al 28 giugno; riprenderanno poi dopo l’estate, dal 2 al 6 settembre.