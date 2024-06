Un viaggio affascinante attraverso le molteplici dimensioni della matematica: così gli studenti della quarta D scientifico dell’Iis Da Vinci di Civitanova hanno trasformato un pomeriggio estivo allo stabilimento balneare “La Croce del Sud”.

Gli studenti che hanno animato l’iniziativa sono Tommaso Brunelli, Beatrice Cancellieri, Sophia Damen, Nicola Del Dotto, Micol Ercoli, Elettra Grassetti, Alvin Hoxha, Andrea Marzetti, Gianluca Rocchi, Leonardo Vitali, Aurora Saccuti e Rebecca Bartolini. Aurora Saccuti e Rebecca Bartolini di Civitanova, Edoardo Agostini, Benedetta Basili, Edoardo Corrado, Elena Romagnoli di Porto Sant’Elpidio, Filippo Foresi e Nicolas Santandrea di Trodica di Morrovalle, Giulio Pezzoni e Andrea Maria Valeri di Casette d’Ete, Federica Petrini di Montecosaro e Diego Tegazi di Monte Urano.

«I giovani talenti – si legge in una nota – hanno preso il palcoscenico dell’evento “4Dimensione – La matematica non è solo numeri”, dimostrando come questa disciplina possa essere molto più di una semplice sequenza di cifre. La matematica si è svelata come un’arma potente contro il gioco d’azzardo, un linguaggio imprescindibile per l’astronomia e la fisica, e una fonte inesauribile di creatività nella moda, nella danza e nella letteratura. Ha rivelato il suo ruolo cruciale nella navigazione, nella programmazione generativa al computer e nelle indagini criminali, fino a diventare un divertente passatempo. Il pubblico, composto da appassionati, curiosi e famiglie, ha animato le 12 postazioni interattive allestite dagli studenti, ponendo domande e sperimentando direttamente le varie attività. Gli studenti, coordinati con maestria dal professor Andrea Capozucca, hanno dimostrato una competenza e una creatività straordinarie, frutto di mesi di studio e di preparazione.

Ciascuna postazione ha rappresentato un progetto scientifico ideato e sviluppato durante la seconda parte dell’anno scolastico, con temi che spaziavano dalla trigonometria alla geometria euclidea e analitica nello spazio, dal calcolo combinatorio alla probabilità. Ogni progetto comprendeva un approfondimento storico-disciplinare e un’attività pratica per evidenziare le applicazioni concrete della matematica nella vita quotidiana.

L’interdisciplinarità è stata il filo conduttore delle presentazioni, creando esperienze coinvolgenti e stimolanti per il pubblico, che ha avuto l’opportunità di “toccare con mano” la matematica e scoprire come essa possa arricchire la comprensione del mondo che ci circonda. L’entusiasmo e la curiosità hanno riempito l’atmosfera dell’evento, con gli studenti che si sono rivelati guide esperte e appassionate. “4Dimensione – La matematica non è solo numeri” ha offerto una prospettiva nuova e dinamica sulla matematica, confermando come questa disciplina possa essere uno strumento versatile e affascinante per esplorare e interpretare la realtà».