“Lotto Summer Fest” è la tradizionale festa di fine anno scolastico, riportata in auge dall’istituto a Recanati. La seconda edizione si è svolta nei giorni scorsi dopo alcuni anni di pausa, la tradizionale festa di fine anno scolastico della scuola primaria “Lorenzo Lotto”.

Le classi, nel corso del pomeriggio, hanno dato il via ad una staffetta di attività, alternandosi tra spettacoli realizzati dai bambini e dalle bambine e laboratori organizzati dai genitori, tutti incentrati sul tema del “viaggio”, proposto dal progetto “lettura” dell’istituto “Gigli”: giardinaggio, yoga, tecnologia, lavorazione dell’argilla, pittura su stoffa, disegni di animazione e tante altre sono state le attività proposte. «Una scuola aperta e viva – si legge in una nota dell’istituto – che ha spalancato le sue porte a bambini emozionati e contenti e a genitori e nonni coinvolti, commossi e divertiti».