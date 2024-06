Una mostra degli scatti di alunni e delle alunne è stato il momento conclusivo del progetto di “fotografia con smartphone/tablet” alla scuola Dante Alighieri.

Il laboratorio, che ha coinvolto gli allievi e le allieve della scuola secondaria di I grado, si è sviluppato in quattro lezioni condotte dalla docente Luna Simoncini.

In ogni appuntamento i ragazzi e le ragazze hanno esplorato temi diversi riguardanti la fotografia: partendo da una lezione più teorica, si sono successivamente esercitati prima sul ritratto, poi sullo still life e, infine, sulla fotografia naturalistica, sia con le attrezzature professionali della docente sia con i propri smartphone.

Durante l’uscita per conseguire scatti a tema naturalistico, gli alunni e le alunne hanno raccontato per immagini l’albero secolare presente nel giardino della scuola dell’infanzia Villa Serra.

Punto d’arrivo del laboratorio è stata l’organizzazione della mostra fotografica conclusiva: a fine maggio, infatti, i ragazzi e le ragazze hanno presentato con entusiasmo le foto più belle scattate durante il corso alle proprie famiglie e ai docenti della scuola. «Le pareti dell’Istituto si sono arricchite di immagini colorate e suggestive a testimonianza dello spirito creativo dei giovani fotografi; gli occhi curiosi degli adulti ne sono rimasti pienamente appagati. Un ringraziamento va alla docente Simoncini per la passione e la cura con cui ha seguito tale progetto».