Un viaggio fantastico alla scoperta dell’età di mezzo con gli alunni e le alunne della 1A della scuola secondaria di Castelraimondo. Nei giorni scorsi si è tenuto lo spettacolo “A spasso nel medioevo” con i ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo Strampelli che hanno partecipato al laboratorio teatrale “Il teatro delle Armonie” proposto dalla compagnia Fabiano Valenti tramite l’operatore teatrale Francesco Facciolli. È stato proprio Facciolli a curare la regia di questo bellissimo spettacolo che si è tenuto presso il Lanciano Forum. Il laboratorio nasce nel 2013 grazie al patrocinio del Comune di Castelraimondo.

«Bravissimi i ragazzi che hanno recitato sul palco in un italiano antico interpretando autori e personaggi del passato – ha commentato il sindaco Patrizio Leonelli -. Bellissimi anche i costumi, insomma uno spettacolo veramente ben curato che è frutto di un ottimo lavoro svolto durante il laboratorio. Ringraziamo il regista Facciolli che li ha guidati alla grande insieme ai loro insegnanti Miconi e Orsomando».

Un laboratorio che non è fine a se stesso. «Si tratta di una formazione ulteriore per i ragazzi, che negli anni abbiamo visto funziona ed è fondamentale nella crescita e nella socializzazione dei giovani – ha aggiunto l’assessore Elisabetta Torregiani -. Abbiamo l’esempio passato di una classe che era divisa e che invece grazie al laboratorio è diventata più unita che mai, anche ad anni di distanza si ritrovano per stare insieme. Anche in questa serata abbiamo visto collaborazione e spirito di squadra, con un bellissimo spettacolo portato in scena».