Una festa medievale nei locali della scuola primaria “Fratelli Cervi”. Si è tenuto nei giorni scorsi un momento di festa per gli alunni e le alunne della classe 5B, le loro famiglie e le docenti.

Le ragazze e i ragazzi si sono trasformati in personaggi medievali, attrici ed attori di uno spettacolo dal nome “Durante…detto Dante” incentrato su Dante Alighieri, il sommo poeta di cui l’istituto comprensivo porta il nome.

Le ragazze e i ragazzi si sono alternati in diverse canzoni e drammatizzazioni su cenni di biografia, sintesi de “La Divina Commedia” e approfondimenti sulle citazioni più famose. Per vivere lo spettacolo in maniera immersiva, alunne, alunni e docenti si sono esibiti in una danza medievale a cui, al termine dello spettacolo, anche i genitori sono stati invitati ad unirsi.



Quale conclusione migliore per un viaggio durato cinque anni?

«Durante il loro percorso scolastico – scrivono le insegnanti – le ragazze ed i ragazzi hanno studiato molto, impegnandosi con responsabilità e, negli ultimi mesi, la preparazione allo spettacolo ha dato loro la possibilità di mostrare al massimo la loro crescita in autonomia, maturità e sensibilità.

Le docenti, insieme alle altre figure significative che negli anni hanno compartecipato alla vita scolastica di queste giovani promesse, augurano alla classe 5B delle splendide vacanze estive ed un grande salto alla scuola secondaria di primo grado».