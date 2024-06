Anche quest’anno è giunto a conclusione lo scambio culturale tra il Liceo scientifico “G.Galilei” e il Talianske Gymnàzium di Bratislava, che si è svolto in due diversi periodi: dal 14 al 20 aprile gli studenti slovacchi sono stati ospiti a Macerata e dal 30 maggio al 6 giugno 18 studenti e studentesse delle classi 1C e 1D, accompagnati dalle docenti Rita Moretti e Francesca Serafini, sono stati accolti a Bratislava.

«Lo scambio è un’esperienza ricca sempre e comunque – scrive la scuola – perché, al di là di amicizie che possono nascere e perdurare nel tempo, i giovani studenti possono entrare nella mentalità e nelle abitudini di un paese diverso dal loro, facendo un primo passo verso l’educazione alla diversità.

Partecipare concretamente alla vita scolastica di un altro paese e condividere con i coetanei slovacchi interessi, abitudini, tradizioni, necessità e aspirazioni è stata una vera opportunità formativa per i liceali maceratesi».

La settimana a Bratislava, ricca di attività culturali ed altre occasioni, ha consentito agli studenti e alle studentesse di apprezzare modi di vivere differenti in tutte le loro sfaccettature: dal sistema scolastico, ai ritmi della vita in famiglia, alle bellezze della capitale slovacca e di Vienna e Budapest, mete di prestigiose escursioni.

«Le docenti ringraziano – conclude la nota – a titolo personale e a nome della dirigente scolastica Roberta Ciampechini, i colleghi di Bratislava, Dominik Terpak e Miro Bradovka, che hanno organizzato un programma interessante e piacevolissimo, nonché le famiglie degli studenti del Galilei e quelle slovacche, che si sono prese cura vicendevolmente dei loro ospiti, accogliendoli in un clima di festa e di sincera collaborazione europea».