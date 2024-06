Yoga educativo con le classi primarie dell’Istituto comprensivo Nicola Badaloni di Recanati. La lezione si è svolta giovedì nel cortile del Circolo ricreativo culturale “B. Gigli” ex Dopolavoro, nel rione Castelnuovo, per l’ultimo giorno di scuola.

Le maestre Ileana Severini, Cristina Pigini e Marta Pomili, hanno ricreato un ambiente rilassante e giocoso in cui gli alunni e alunne, in perfetta connessione con la natura, hanno assunto le varie pose yoga a iniziare dai loro animali preferiti, fino simulare alberi, luna, sole, acqua, e tanti altri elementi. Il tutto intervallato da momenti di animazione, racconti di storie e canzoni. La lezione è terminata con le bolle di sapone, uno dei tanti giochi che si propongono per concentrarsi sulla respirazione, divertendosi. Guardare le splendide e grandi bolle di sapone fatte con le mani da una bimba prodigio e da una maestra è stato il momento più magico. Bolle di sapone scintillanti e leggere che hanno lasciato una sensazione di felicità e, soprattutto, il desiderio giocoso di sognare.

«Lo Yoga Educativo – si legge in una nota – coniuga antichi principi olistici dello Yoga e i più recenti orizzonti pedagogici, psicologici e biomedici. Portarlo a scuola ha l’obiettivo di offrire un metodo pedagogico e didattico diverso. Riconosciuto dal Miur, favorisce una crescita armoniosa dei bambini/e e dei ragazzi/e rispettosa dei tempi e degli aspetti cognitivi, fisici e spirituali e volta al benessere, al conoscersi al rispettare se stessi e ad entrare in relazione con gli altri attraverso giochi non competitivi ma cooperativi, attraverso giochi di contatto e massaggi meiso shiatsu.

Lo Yoga Educativo si rivolge a tutta la fascia dell’età evolutiva offrendo per ogni età attività specifiche in forma ludica e divertente. L’idea di portare questa esperienza alla “Carlo Urbani” nasce ormai tre anni fa. Ogni anno il progetto si è concluso con una pratica genitori-figli che ha avuto molta partecipazione sia in termini di numeri che emotivi, regalando momenti preziosi alle famiglie in un momento storico dove il tempo da ritagliarsi non basta mai. A queste lezione hanno partecipato le scuole d’infanzie di Via Camerano e Le Grazie. Anche la scuola dell’infanzia di Montefiore da tre anni aderisce a questo progetto e ogni anno nei più piccoli c’è un grande interesse e nelle famiglie molta partecipazione. Inoltre quest’anno ci sono state delle lezioni per i ragazzi della secondaria di S. Vito nell’ambito della attività relative ad “Attiva”, le giornate laboratoriali e al Liceo classico Giacomo Leopardi, dove una classe quinta ha beneficiato di una serie di incontri con l’obiettivo di fermarsi ad ascoltare, recuperare il respiro in vista anche dell’esame di maturità».