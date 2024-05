Giunge al termine l’anno scolastico anche per gli allievi del primo biennio della sezione D, curvatura economico- finanziaria del liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata.

Ultimo prestigioso step del loro percorso una relazione finale su argomenti di economia e finanza, da esporre dinanzi alla Commissione dei docenti del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata, già coinvolti nell’insegnamento delle discipline caratterizzanti la curvatura del liceo “Galilei” in tutto il corso dell’anno scolastico.

Nella sede rinnovata di Economia di Piazza Strambi, nell’aula 1.5 dell’Università di Macerata gli studenti hanno affrontato con onore l’impegno conclusivo, controllando l’emozione e facendo sfoggio del loro sapere, guadagnandosi così i complimenti per il lavoro svolto da parte di tutta la Commissione.

«Grazie al sodalizio con l’ateneo – scrive la scuola – gli studenti della curvatura economico- finanziaria ogni anno si avvalgono della possibilità di relazionarsi con il mondo dell’Università e di coltivare la passione per le discipline di indirizzo che, ricordiamo, non essendo curricolari ma unità orarie aggiuntive, a fronte di un buon impegno restituiscono grandi soddisfazioni».