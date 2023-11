Martedì 21 novembre si è celebrata in Italia la Giornata nazionale degli alberi, un appuntamento nato per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema.

Pievebovigliana non si è fatta trovare impreparata anche grazie all’impegno dei volontari che hanno guidato i bambini e e bambine delle scuole alla piantumazione di alcuni alberi, in particolare aceri rossi con i quali Laura Salvi, infaticabile promotrice di questa iniziativa, progetta di creare un sorta di viale verso il laghetto di Boccafornace, ormai diventato il più prezioso gioiello del territorio.

«Il merito di sensibilizzare i cittadini del Comune di Valfornace – si legge in una nota – sull’importanza che hanno boschi e foreste nella sopravvivenza degli ecosistemi naturali spetta alla Scuola con gli insegnanti che cercano di sostanziare la loro missione educativa con iniziative concrete come questa. Presenti i Carabinieri Forestali, sentinelle preziose dell’ambiente, Daniela Cortesi che ha voluto sottolineare gli aspetti diversi che assegnano a queste azioni una così importante rilevanza culturale e Nicola Cecola che è sempre presente dove c’è bisogno di collaborazione. Convincere i cittadini e le cittadine che gli alberi contribuiscono in maniera fondamentale alla sostenibilità ambientale del nostro pianeta e al contrasto degli effetti della crisi climatica non è un compito facile soprattutto in un territorio ferito dalle conseguenze del terremoto, ma l’entusiasmo dei giovani è una buona medicina».