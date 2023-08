«C’è stato un concerto a Civitanova, il cantante si chiama Francesco Gabbani. Ha messo in scaletta 20 canzoni». Eleonora Garbuglia, 7 anni, ha assistito giovedì sera allo spettacolo al Varco sul Mare e, carta e penna alla mano, come in una pagina di diario segreto, ha raccontato così l’esperienza che ha vissuto e ha voluto regalare il suo articolo a Cronache Maceratesi Junior.

«C’erano quasi mille persone – continua – quando sono arrivata ho visto una margherita gigante – e conclude – Francesco, quando aveva 7-8 anni si era innamorato di una bambina di nome Florisella».