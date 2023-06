L’autrice Cosetta Zanetti, con pacatezza e competenza ha raccontato nei plessi di Pittura del Braccio, di Lorenzo Lotto e nella mediateca comunale per la scuola primaria Gigli di Recanati l’avventura della scrittura con i suoi retroscena e ha risposto alle numerose domande che le alunne e gli alunni le hanno rivolto.

«Vorrei dirti che le parole sono tante, a volte sono sasso, a volte sono aliante». Con questi versi inizia l’albo illustrato “Vorrei dirti” della scrittrice, con la quale le classi seconde e quarte dell’Istituto hanno potuto incontrare, conoscere e intraprendere una conversazione educativa e piacevole.

Il linguaggio verbale scelto con cura per il “peso” di ogni parola e quello visivo dell’illustrazione di Lucia Scuderi si sono fusi in un nuovo linguaggio, che parla a tutti e che permette a ciascuno di sentire risonanze diverse secondo le proprie esperienze. Così possiamo perderci nei colori di “Ogni bambino” e nella meravigliosa storia di “Sorpresa nel bosco”, una narrazione semplice e intima per raccontare una grande storia dietro la quale c’è sia l’amore della famiglia, sia la condivisione della comunità attorno al nucleo parentale del pesciolino Pinna, come a ribadire la saggezza del proverbio africano “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”.

Tra una domanda e l’altra, dunque, Cosetta ha guidato i bambini e le bambine a viaggiare sulle strade che un libro può seguire, anche a livello geografico. I suoi libri sono stati tradotti dall’Italia alla Germania fino al Giappone, magari con un titolo o un formato editoriale diverso, in base alle scelte scelte ritenute idonee dagli editori stranieri.

Sebbene tanti possano essere i percorsi dei libri, molti miti e leggende di popoli antichi sparsi nel Pianeta hanno una meta comune pur utilizzando parole e ambienti diversi, perché identico è il desiderio di entrare nelle cose. Con parole facili Cosetta ha permesso ai nostri attenti ascoltatori di atterrare in continenti diversi e mettersi nei panni degli antichi aborigeni. Tutto ciò che viene nominato, infatti, prende vita immediatamente e si radica nelle menti e nei cuori, proprio come rimarrà nitido e caro il ricordo di queste due giornate trascorse con Cosetta, alla quale Recanati è riuscita a regalarle incanto.