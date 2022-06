Un “saluto da favola” è quello che hanno messo in scena gli/le alunni/e della classe quinta della scuola primaria “Dolores Prato” (Istituto Mestica Macerata), a pochi giorni dalla fine del loro percorso scolastico. La realizzazione della versione ironica e spassosa di Cenerentola, uno dei classici della tradizione fiabesca, è stata resa possibile grazie all’iniziativa dell’insegnante Carla Scodanibbio. Insieme a lei hanno collaborato i piccoli attori e le piccole attrici in erba, che hanno stupito tutti con le loro inaspettate doti recitative. Nella scenografia è stato fondamentale l’aiuto e il talento di una mamma, che ha provveduto alla creazione della magica atmosfera.

Dopo la messa in scena di sabato, nel teatrino del plesso Salvo D’Acquisto sono risuonate risate e applausi di genitori e insegnanti. Insieme essi hanno gratificato i mesi di preparazione impiegati nella creazione del progetto. Il successo dei giovani artisti dimostra, ancora una volta, l’importanza del ruolo centrale assunto dalla scuola come laboratorio di esperienze formative, per il loro talento come per lo spirito.