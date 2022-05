La maggiore età di “Classica al Classico”, al teatro Lauro Rossi di Macerata, è stata festeggiata con tutti i crismi del successo. Nella serata di sabato 14 maggio, pur in concomitanza con gli aperitivi europei, ha fatto registrare un pienone da pre-Covid ed una qualità delle esecuzioni musicali e canore di qualità sopraffina.

Come è noto si tratta di un evento che ospita tutti i musicisti ed i cantanti del liceo, non solamente classico ma anche linguistico da qualche anno, inoltre alcuni docenti si sono esibiti, come Gionni Branchesi ed Elio Catalini; non ha potuto Tonino Zampa, che fu l’ideatore di questa manifestazione.

Non solo musica, ma anche premiazione delle eccellenze e distribuzione delle borse di studio Sara Ciccarelli, la docente che ha voluto destinare il suo lascito testamentario proprio al liceo Leopardi (alunni usciti dalle medie con 10 e lode e studenti del terzo anno con una media superiore a 9).

«Un appuntamento che si è rivelato una festa commovente – commenta la dirigente Annamaria Marcantonelli – perché abbiamo goduto alla presenza di tanti giovani studenti, delle loro famiglie e dei loro insegnanti. Veramente sono felice di questa serata che ha messo in evidenza le tante doti di questi ragazzi, non sempre opportunamente evidenziate. Credo che il patrimonio che questa gioventù rappresenta sia un valore assoluto della nostra vita a cui dedicare la massima attenzione: noi, le famiglie e le istituzioni perché una parte del nostro futuro era già presente stasera, in questo teatro».



Hanno condotto la serata Camilla Ruffini, Eleonora Francesconi ed Alessandro Mariottini,

con la direzione artistica della docente Paola Garofolo. Moltissimi anche gli studenti coinvolti ed impegnati sul palcoscenico e stupende le esecuzioni; fra queste anche quelle delle due conduttrici, Eleonora Francesconi e Camilla Ruffini.



Sono intervenuti anche molti ospiti illustri che hanno presenziato alle premiazioni, insieme alla dirigente Annamaria Marcantonelli; il direttore Usp Roberto Vespasiani, l’assessore Katiuscia Cassetta, il direttore dell’Istituto Confucio Giorgio Trentin, la professoressa Arianna Fermani in rappresentanza del rettore di Unimc Adornato; da tutti un saluto partecipato, grato e convintamente sostenuto; ma soprattutto un ringraziamento per le belle occasioni che il liceo promuove e che tanto bene fanno alla società civile; interventi concentrati, ma di elevato spessore. L’ultimo appuntamento festivaliero col liceo sarà a giugno, in occasione del ballo delle debuttanti e della festa di fine anno.