Supereroi al Valdichienti

Spiderman, Superman, Wonder Woman, Hulk, Aquaman, Ironman, Capitan America e Batman sono i personaggi arrivati nella galleria del centro commerciale Valdichienti di Piediripa per la gioia di adulti, bambini e bambine, in un evento unico sul territorio.

«Due settimane di esposizione – fa sapere il Valdichienti – dedicata a otto dei più famosi difensori della terra con statue a grandezza reale e fondali a tema per selfie strepitosi, una mostra con cimeli ed action figures da collezione, cosplayer e laboratori per bambini e bambine. Iniziative che consentiranno a tutti di vivere un’esperienza incredibile. Il 9 e il 10 aprile, infatti, un evento davvero super: due giorni di incontri sorprendenti». Per l’intera giornata saranno presenti in galleria cosplayer professionisti, un’occasione unica per conoscere i propri eroi preferiti dal vivo e scattare con loro un selfie. «Vieni a scoprire l’intrattenimento con tra gli altri, Spiderman Stunt Performer con un grande e possente Hulk», è il messaggio del centro commerciale Valdichienti di Piediripa. Nelle giornate del 15 e 16 aprile, invece, in prossimità delle installazioni, verranno allestiti laboratori creativi di Pasqua, truccabimbi e attività di intrattenimento musicale con colonne sonore e dolci sorprese sempre a tema supereroi. Un evento dedicato agli appassionati di ogni età.