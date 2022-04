Alle Olimpiadi nazionali di filosofia, l’istituto Filelfo di Tolentino fa il tifo per Lucrezia Palmieri. La studentessa della 5 A del liceo Classico tolentinate è impegnata proprio oggi nella gara nazionale che si svolge online su una piattaforma dedicata.

Il percorso della giovane per raggiungere la fase nazionale del concorso è iniziata prima con la gara d’istituto e poi con quella regionale: dopo aver superato la prima fase si è classificata anche tra i primi due finalisti della regione che hanno diritto di accedere all’odierna gara nazionale. Un’altra grande soddisfazione per l’istituto Filelfo di Tolentino. «La competizione – si legge in una nota del liceo Classico – è inserita nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del ministero dell’Istruzione e rappresenta per gli studenti una prestigiosa opportunità per mettersi in gioco e gareggiare con i loro coetanei. Le Olimpiadi di filosofia sono infatti rivolte agli alunni della scuola secondaria di secondo grado con l’obiettivo di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità formative della filosofia. Il concorso, ad ogni livello (fase d’istituto, regionale e nazionale) consiste nell’elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (sezione A) o in lingua straniera (sezione B), a scelta del candidato». Lucrezia Palmieri ha partecipato alle selezioni con un testo argomentativo in lingua italiana, scegliendo, tra le quattro proposte, la traccia di ambito estetico: un brano sul tema della bellezza, tratto dalle Enneadi di Plotino. «Orgogliosi del traguardo raggiunto – conclude la nota -, gli insegnanti della classe 5 A del liceo Classico dell’istituto Filelfo si congratulano con Lucrezia e fanno il tifo per lei in occasione della gara nazionale».