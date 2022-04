I Campionati Internazionali dei Giochi Matematici sono organizzati ogni anno dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. La competizione è aperta a tutti gli studenti e alle studentesse che amano divertirsi con i numeri, utilizzando “logica, intuizione e fantasia”: risolvere un quesito che potrebbe sembrare difficile a prima vista, arrivando alla soluzione in modo semplice ed elegante, costituisce per chi vi partecipa una sfida entusiasmante.

E’ con questo spirito che alcuni studenti della Scuola Dante Alighieri di Macerata hanno partecipato alla XXIX Edizione dei Giochi, prima affrontando la selezione dei quarti di finale online il 5 marzo, poi confrontandosi nella semifinale in presenza che si è svolta il 26 marzo a Camerino.

I tre studenti, Martino Mazzetti – categoria C1 (classe 1^A), Edoardo Lambertucci – categoria C1 (classe 2^C), Riccardo Virgili – categoria C2 (classe 3^C), hanno superato brillantemente le gare di qualificazione nelle diverse categorie e si sono guadagnati un posto per la finale che si terrà a Milano il 14 maggio.

«Voglio condividere questo momento di soddisfazione con il mio amico Leo, che avrebbe dovuto partecipare con me, ma, per un imprevisto, non ha potuto! Vorrà dire che ci proveremo anche l’anno prossimo, di nuovo insieme!» commenta Edoardo.

Mentre facciamo un grande “in bocca al lupo” ai ragazzi e alle ragazze, proponiamo a tutti i lettori di risolvere uno dei quesiti della semifinale… buon divertimento!

Il numero di Mirna

Mirna ha trovato un numero di due cifre tale che, se si moltiplicano queste cifre tra loro, si trova il doppio del risultato che si sarebbe ottenuto addizionandole. Il numero di Mirna è anche il più piccolo dei numeri di due cifre che hanno questa proprietà.

Qual è il numero di Mirna?