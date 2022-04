Accolta con entusiasmo l’iniziativa Donacibo all’IC Badaloni di Recanati.

Grazie alla disponibilità e generosità degli alunni, delle alunne e dei loro genitori sono stati raccolti oltre 500 chilogrammi di generi alimentari che andranno all’associazione Banco di Solidarietà che provvederà a distribuirli alle famiglie in difficoltà della zona.

«Tutte le classi dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria I grado – si legge in una nota dell’istituto – hanno partecipato, facendo esperienza di cosa significhi donare non solo cibo ma attenzione, tempo e amicizia, traendone gioia e gratificazione.

I bambini e le bambine dell’Infanzia hanno fatto proprio questo momento attraverso una storia dal titolo “Il re del dono” a cui hanno dato vita con dei bellissimi disegni.

Alla Primaria diversi bambini hanno pensato di portare i loro cibi preferiti e hanno manifestato entusiasmo al pensiero di potere così contribuire ad una colazione gustosa per i loro coetanei che riceveranno il pacco, tanto da volersi prestare in prima persona allo smistamento e confezionamento degli alimenti.

E alla Secondaria? Un’insegnante racconta come all’inizio sia stato un po’ faticoso coinvolgere i ragazzi e le ragazze, ma alla fine proprio i più “irrequieti” o con situazioni familiari complesse abbiano portato più di tutti: chi conosce il bisogno di ricevere dona con più consapevolezza».