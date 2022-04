di Nicola Mari*

La musica ormai è la nostra passione e per questo non ci perdiamo più neanche un concerto. Così lunedì, accompagnati dai nostri docenti, ci siamo ritrovati, 60 tra ragazzi e ragazze della Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata, al teatro “Lauro Rossi” per assistere, in occasione della stagione sinfonica 2022 “Musicainsieme”, allo spettacolo dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal maestro Alessandro Bonato. Si è trattato di un concerto monografico dedicato al grande compositore russo PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ, vissuto tra il 1840 e il 1893.

Protagonista della prima parte della serata è stata la giovane violista Alexandra Tirsu che accompagnata dall’orchestra ha eseguito alcuni tra i più celebri brani del musicista russo: “Il Concerto per violino ed orchestra in re magg. op. 35” e la “Quarta Sinfonia in fa minore op. 36”. Quest’ultimo “piatto” si tratta di un vero e proprio autoritratto in musica di Cajkovskij; il compositore infatti ha vissuto negli anni tra il 1876 e il 1878 momenti di grande disperazione alternati a momenti di immensa felicità e tutto questo emerge in questa composizione e nell’esecuzione di eccezionale ricchezza, tra parti più tranquille e parti più energiche.

Gli orchestrali hanno stupito e meravigliato i ragazzi e le ragazze per la bravura, il brio, l’esuberanza mostrati sul palco. Ci hanno dato inoltre esempio di una passione ammirevole e di certo noi conserveremo un ricordo fantastico di questa magica serata.

*Nicola Mari, studente della 2E della scuola “Dante Alighieri” di Macerata