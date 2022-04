I ragazzi e le ragazze delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Potenza Picena sono stati impegnati per quattro giorni in Trashlock Holmes, un avvincente laboratorio interdisciplinare sul tema dei rifiuti, del loro abbandono nell’ambiente e delle buone pratiche per ridurne la produzione.

L’associazione TerraBlu Odv, che ha sede a Rimini ma opera su tutto il territorio nazionale, insieme ad alcune insegnanti di educazione motoria e inglese particolarmente sensibili al tema, ha elaborato e cucito su misura per le classi della Leonardo da Vinci questa attività che si è svolta nel parco adiacente alla scuola.

«Un percorso di destrezza – si legge in una nota – una ricerca dei rifiuti appositamente disseminati nell’area e un quiz sugli oggetti ritrovati, con domande in inglese sui tempi di decomposizione dei materiali erano le prove che le squadre dovevano superare per accumulare punteggio e far vincere il proprio team.

Ogni ragazzo e ragazza ha ricevuto un attestato di partecipazione e ogni classe ha ottenuto in dono il libro “Occidoria e i territori ribelli” di Linda Maggiori, blogger e scrittrice ambientale di origini recanatesi, con dedica e autografo.

Questa coinvolgente attività ha aiutato i ragazzi e le ragazze ad avvicinarsi alla natura, a comprendere i problemi che un consumo sconsiderato delle risorse del pianeta comporta, attraverso il gioco e il movimento, il lavoro di squadra e lo studio della tematica durante i mesi precedenti.

Una bella sinergia fra mondo dell’ambientalismo e mondo scolastico, per un’educazione ambientale vera, genuina e disinteressata»

Manca l’ultima sorpresa, il premio finale misterioso per la classe che ha realizzato il miglior punteggio assoluto, che verrà comunicato prima della fine della scuola.

Viviana Manganaro, vicepresidente dell’associazione TerraBlu, si dichiara molto soddisfatta della grande sinergia che si è creata con le insegnanti, (che con passione hanno dedicato molto del loro tempo libero alla realizzazione del laboratorio), della disponibilità della dirigente scolastica e della partecipazione dei ragazzi, che hanno dichiarato di aver gradito l’esperienza e di esserne usciti più consapevoli dell’impatto che un’errata gestione dei rifiuti e un consumismo eccessivo possono avere sul loro pianeta.