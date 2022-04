Hassan Ayaz, di origine pakistana, vive in Italia da quasi cinque anni e frequenta la classe 4^C dell’Indirizzo Informatica, Articolazione Telecomunicazioni dell’IIS “E.Mattei” di Recanati.

Si definisce un amante della lettura, della scrittura e del disegno: scrivere un libro è sempre stato un suo sogno, ma non si aspettava di poterlo realizzare a questa età. Per passione ha iniziato a raccogliere i suoi pensieri sulla propria pagina Instagram @disegniefrasi, grazie alla quale ha attirato l’attenzione della casa editrice marchigiana “Capponi Editore”, che lo ha convinto a scrivere una storia. Da questa proposta ha preso vita il romanzo Sarai una parte di me. Oggi, domani e per sempre, la coinvolgente vicenda del personaggio di Amir, un ragazzo diciassettenne molto sensibile, il cui carattere timido e chiuso non gli permette di avere molti amici.

La sensazione di non essere abbastanza rende il protagonista insicuro nelle relazioni, tanto da decidere di vivere in silenzio il suo amore platonico per Matilde, la sua migliore amica. Nonostante sia affetto da una patologia cardiaca, consapevole che il tempo che gli resta sia poco, decide di non dire la verità alla ragazza, restandole accanto con un unico obiettivo: essere per lei una sicurezza.

«Leggendo questo romanzo – scrive la scuola in una nota – ci si accorge come la sensibilità e la freschezza di un adolescente maturato prima del tempo, emergano con schiacciante genuinità dalla prosa di Hassan il quale, attraverso le intime confessioni dei suoi personaggi, è riuscito a dar voce ai dubbi, alle paure e ai desideri di tanti giovani che, come lui, affrontano le sfide della vita con grande coraggio. Ad Hassan vanno i complimenti di tutta la comunità scolastica ed in particolare della professoressa Laura Iura, coordinatrice del Dipartimento di Lettere dell’Istituto, con l’augurio di continuare a coltivare questa sua passione anche in futuro».