L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Mogliano ha ospitato la delegazione Erasmus composta dai Paesi europei di Polonia, Finlandia, Grecia, Portogallo e Spagna alla fine di marzo.

Gli insegnanti, le alunne e gli alunni dei Paesi partner del progetto Erasmus+, dedicato alla promozione delle buone pratiche nell’alimentazione e nell’attività fisica da parte degli alunni e delle alunne per acquisire un sano stile di vita, sono stati accolti dalle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dagli insegnanti e dal personale scolastico dell’Istituto Comprensivo con canti animati e poesie rappresentative della cultura dei Paesi coinvolti nel progetto.

Inoltre gli alunni, le alunne e gli insegnanti dei Paesi stranieri sono stati coinvolti, dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Comprensivo, nelle attività dedicate al gioco del tennis tavolo, cycling e marbling che si sono svolte nel plesso della scuola secondaria di primo grado, nel corso della mattinata e supportati da componenti delle associazioni tennis tavolo e Bikers di Mogliano e dalla professoressa di Educazione Artistica Gisella Nabissi. Nel pomeriggio gli alunni e le alunne della scuola secondaria hanno guidato gli ospiti in una visita, effettuata in lingua inglese, ai siti storici e artistici del Paese di Mogliano suscitando ammirazione per il loro operato e incanto per gli splendidi luoghi visitati.

Gli ospiti hanno inoltre assistito e partecipato, con grande interesse e allegria, a due workshop: uno dedicato alla tradizione dell’intreccio dei vimini tenuto dei maestri intrecciatori Augusto Corradini e Luigi Mariani e il secondo al ballo tradizionale del Saltarello condotto dai ragazzi e dalle ragazze appartenenti al gruppo folkloristico della “Cocolla”.

L’evento dedicato allo scambio culturale e alla cooperazione europea lancia un segnale di speranza di pace e di interazione fra i popoli per le generazioni future.