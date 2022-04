«La piccola Zoe sta andando a teatro per assistere ad uno spettacolo, ma lungo il tragitto una terribile tempesta magica la trasporta in un altro mondo. Trovare il potente mago Teos sarà l’unico modo per poter tornare a casa. Inizia così il suo viaggio caratterizzato dall’incontro con personaggi che la aiuteranno ad affrontare prove e peripezie».

“Il viaggio di Zoe” è uno spettacolo per bambini dai 4 ai 11 anni in programma al teatro Mugellini di Potenza Picena la prossima domenica 10 aprile (dopo lo slittamento di domenica 3 aprile, ndr). I piccoli spettatori si ritroveranno immersi nella rappresentazione, con momenti di gioco e divertimento. Testo e rappresentazione sono a cura dell’associazione culturale Aurora. Previste due repliche: una alle 16 e una alle 17. I biglietti sono acquistabili online su ciaotickets.com e nei rivenditori autorizzati (Caffè dello Sport a Potenza Picena e Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza). Per info 3714109670 e 3395045411 (whatsapp e telefono). Per coloro che avessero già acquistato il biglietto in previsione della precedente data del 3 aprile, lo stesso resta valido per la nuova data. L’evento è promosso dal comune di Potenza Picena in collaborazione con l’associazione culturale Aurora e con altri partner territoriali.