È ormai una piacevole tradizione quella di “Archeo Junior”, il concorso organizzato dall’Archeoclub d’Italia Morrovalle con il patrocinio del Comune riservato agli alunni e alle alunne delle scuole dell’obbligo cittadine, giunto ormai alla sua 23° edizione.

Il concorso, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale cittadino sollecitando le giovani generazioni allo studio e all’interesse dello stesso, si articola in due sezioni: quella riservata ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia, che dovranno proporre degli elaborati sul tema “Aspetti, luoghi, parchi, monumento che caratterizzano la mia città”, e quella riservata invece agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e secondaria di primo grado sul tema “Per musei, archivi e biblioteche alla ricerca di personaggi, storie e avvenimenti che fecero grande Morrovalle.

«La giunta comunale – si legge in una nota – che da sempre sostiene l’iniziativa, ha deliberato nei giorni scorsi lo stanziamento di un contributo di 1.500 euro finalizzato all’acquisto di materiale didattico e librario che sarà consegnato come premio ai vincitori del concorso.

La collaborazione tra l’Archeoclub, guidato dalla presidente Nazzarena Acquaroli, e l’ente comunale è consolidata da anni visto il grande impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione delle biblioteca comunale e del Museo di Palazzo Lazzarini».

L’associazione, tra l’altro, in queste settimane sta portando avanti altre due iniziative di grande interesse.

Una è quella delle letture online, molto apprezzata da genitori e piccini. Per questo mese, nei prossimi tre giovedì (7, 14 e 21 aprile, sempre alle ore 17) sono in programma altrettante letture tratte dai “giornalini” ideati dall’Archeoclub stesso per parlare di dinosauri, grandi civiltà del passato e antichi Romani.

L’altra è “Invito all’Opera”, una serie di anteprime delle opere della stagione lirica dello Sferisterio, con il secondo appuntamento previsto per domenica 10 aprile alle 17 (ingresso gratuito) a Palazzo Lazzarini: Andrea Perozzi parlerà de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini.