Sabato 9 e domenica 10 aprile torna il FriGu Festival con spettacoli di clownerie, magia comica e teatro di strada a Caldarola e Penna San Giovanni. Vengono recuperati gli spettacoli rinviati nel mese di gennaio per via dell’emergenza epidemiologica nei comuni di Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo e Penna San Giovanni.

Nei giorni 9 e 10 aprile si esibirà la compagnia “I 4 Elementi” con due diversi spettacoli ad ingresso gratuito: il 9 aprile nella Sala Polifunzionale A.Tonelli di Caldarola alle 17:30 lo spettacolo di clownerie e magia comica intitolato “Farabutti e Faraboloni”; il 10 aprile nella Piazza del Teatro di Penna San Giovanni lo spettacolo “A ruota libera” con teatro di strada, giocoleria e monociclo.

In “Farabutti e Faraboloni” i due artisti giocano ironicamente con la magia, interpretando un mago e mentalista dallo sguardo duro e penetrante e una sua assistente bella, stravagante e vanitosa. Sono presenti numeri di magia comica, di prestidigitazione, di escapologia, gag in stile clown e personaggi creati con le diverse parti del corpo. Lo scopo è giocare con le suggestioni e creare nel pubblico delle aspettative che verranno regolarmente scardinate attraverso la parodia.

In “A ruota libera”, i due artisti mettono in scena buona parte del loro repertorio di teatro di strada con numeri in grado di coinvolgere grandi e piccini, nonni, zii, animali da compagnia e parenti tutti. Bolle che incantano, un numero di giocoleria con 5 cappelli dove lo sguardo si perde nell’eleganza dei due artisti a ritmo di musica, monocicli di oltre 2 metri che sfrecciano in un cerchio delimitato dal pubblico e tante gags esilaranti.

La Compagnia I 4 Elementi è composta da Giulia Rossi e Paolo Piludu ed è attiva dal 2006. Da allora ha collezionato ben 7 premi tra nazionali ed internazionali in oltre 500 repliche di spettacoli in teatri e festival spaesi per l’Europa. Giulia di è diplomata presso la scuola di burattini di Cervia, l’accademia teatrale di Bialystock (Polonia) e il Noveau Clown Insitute. Paolo è laureato in Storia, diplomato presso il Noveau Clown Institute di Barcellona, fondatore della scuola “Circo in Valigia” e studioso di programmazione neurolinguistica (PNL).

Il Frigu Festival proseguirà con altri 4 appuntamenti tra il 18 aprile e il 1°maggio.

Il 18 aprile a Gualdo con il circo contemporaneo di Damiano Massaccesi e il suo show “Savoir Faire”.

Il 23 aprile a Colmurano con la compagnia Teatro Lunatico è il suo spettacolo di magia comica “Leo Magic Show”.

Il 30 aprile a Cessapalombo con l’artista argentina Veronica Gonzalez e il suo straordinario e originale spettacolo intitolato “C’era due volte un piede”, in cui i suoi piedi si trasformano in buffi personaggi.

Il 1° maggio sa Camporotondo di Fiastrone con la compagnia Marionette Di Filippo e lo spettacolo “Appeso a un filo”.