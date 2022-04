Continuano gli incontri della Polizia con gli studenti e le studentesse della provincia di Macerata. Molti gli istituti che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa, denominata “Scuole sicure”, volta alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, pianificata nell’ambito del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che prevede una serie di incontri con alunni e alunne delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Macerata in materia di prevenzione dalle dipendenze in materia di tossicodipendenza.

Funzionari della Questura di Macerata e personale della Polizia Postale si sono recati negli istituti scolastici di Macerata e Sarnano dove hanno incontrato studenti e studentesse della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado. In particolare nella “Dolores Prato” di Macerata l’incontro è stato tenuto dalla dirigente della Digos, vice questore Maria Nicoletta Pascucci, mentre a Sarnano, al liceo scientifico “Gentili”, protagonisti dell’iniziativa sono stati il capo di Gabinetto della questura, vice questore Edoardo Polce, e dall’ispettore Claudio Tarulli, responsabile della sezione della Polizia Postale di Macerata.

Contemporaneamente, attraverso il collegamento via web, hanno partecipato all’incontro anche gli studenti e le studentesse dei licei Linguistico e delle Scienze Umane di San Ginesio. Tutti gli incontri sono stati seguiti con molto interesse sia da studenti e studentesse che dagli insegnanti che hanno rivolto ai dirigenti della Polizia numerose domande.