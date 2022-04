I colori della pace

Alla luce degli attuali gravi conflitti tra Popoli, le docenti della Scuola primaria “Arcobaleno” di Passo di Treia hanno promosso approfondimenti per tutte le classi volti alla scoperta e alla valorizzazione dell’accoglienza, dell’inclusione, del dialogo, della fratellanza… della pace.

«Le alunne e gli alunni – si legge in una nota della scuola – hanno seguito percorsi didattici e laboratoriali ricchi ed appassionanti, riflettendo sul rispetto e la convivenza tra popoli.

Sono state le emozioni delle bambine e dei bambini il fulcro del lavoro: attraverso attività di brainstorming essi hanno fatto affiorare le loro sensazioni, paure, insicurezze per poi trasformarle in pensieri costruttivi e positivi e in rappresentazioni grafiche ricche di colore. I “colori” regalano allegria, spensieratezza, positività… così come nel flash mob realizzato al termine di questi lavori.

Alunne ed alunni, uniti in un grande cuore, hanno gridato “Viva la pace”, con la speranza che questa possa presto tornare sulla Terra».