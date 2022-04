Bambini e bambine in marcia

“Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra” Bambini e bambine in marcia

“Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra”

LORO PICENO – L’iniziativa di alunni e alunne delle scuole primaria e secondaria di primo grado, con loro i genitori, i sindaci dei paesi limitrofi guidati dal primo cittadino Robertino Paoloni e i volontari del Cisom ordine di Malta