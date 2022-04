Il liceo classico linguistico Leopardi organizza un ciclo di incontri nell’ambito del Progetto Erasmus+KA1 Crossing Roots & Crossing Cultures – mobilità individuale finalizzati al confronto ed all’arricchimento sia per il personale docente e non docente che per i discenti sul valore aggiunto dell’internazionalizzazione della scuola.

«Nell’ambito di questo progetto è stata offerta al nostro istituto – dichiara la dirigente Annamaria Marcantonelli – la possibilità di accogliere un esperto in mobilità proveniente dai Paesi Bassi, il professor Rinke Van Der Valle, docente di matematica. L’esperienza di confronto e di arricchimento è un’occasione importante rivolta ai docenti, ai coordinatori di progetti internazionali, al personale non docente ed agli studenti, nell’ottica di trasferire buone pratiche di internazionalizzazione».

Coordina il progetto Maria Luisa Violini, docente di inglese del liceo:

«Rivestono una notevole importanza questo appuntamento e questa possibilità; in particolare, considerata l’importanza del processo di internazionalizzazione per l’istruzione scolastica ed il miglioramento delle competenze del personale, in termini di ricaduta positiva sull’apprendimento degli alunni; ma non solo, è anche l’occasione per promuovere un atteggiamento proattivo e collaborativo di docenti e staff alfine di favorire lo sviluppo del potenziale intellettuale, sociale, innovativo e creativo degli studenti».



Gli incontri avverranno nei giorni seguenti:

martedì 5 aprile, dalle 15 alle 18, con la presentazione e le strategie illustrate da Maria Luigia Bizzarri, referente pedagogico e-Twinning Marche;

mercoledì 6 aprile, dalle 15 alle 18, con lavori di gruppo su e-Twinning ed Erasmus+;

giovedì 7 aprile, dalle 14 alle 17, con la presentazione dei risultati degli incontri, attraverso testimonianze di docenti, discenti e mobilità virtuale con studenti dell’istituto CSG Liudger – Dracthen (Paesi Bassi).

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula Confucio della sede di corso Cavour del Liceo (Galleria Luzio, 6); le ore di formazione saranno riconosciute come crediti formativi di aggiornamento per i docenti interessati, previa iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A COD. 71679.

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2, salvo nuove disposizioni.

Per maggiori informazioni scaricare l’agenda su: https://www.classicomacerata.edu.it