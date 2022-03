E’ Maria Rommozzi la nuova sindaca del Consiglio Comunale dei ragazzi di Gualdo e Matthew Foresi sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi di Monte San Martino. Gli alunni e le alunne frequentanti l’ Istituto Comprensivo “G. Leopardi” hanno presentato il loro programma manifestando l’ intenzione di dare il proprio contributo alla comunità di appartenenza e di partecipare alle diverse manifestazioni ufficiali che si terranno sul territorio.

«Il Consiglio Comunale dei ragazzi – si legge in una nota della scuola – elaborerà proposte per migliorare il paese in cui vivono, cercherà soluzioni a problemi che riguarderanno le future generazioni, faranno richieste alle rispettive amministrazioni e soprattutto sarà un’ occasione per conoscere le varie sfaccettature connesse al mondo burocratico amministrativo. Presenti alle cerimonie la dirigente scolastica, Ida Cimmino, promotrice di questo progetto che ha evidenziato l’ importanza dello stesso avente come finalità un percorso di crescita per coloro che saranno i futuri cittadini e i sindaci delle rispettive amministrazioni Giovanni Zavaglini del Comune di Gualdo e Matteo Pompei del Comune di Monte San Martino.