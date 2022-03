Tre squadre dell’IIS “E.Mattei” guadagnano la finale del Progetto “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”.

Il tema di questa edizione è “Ambiente e biodiversità: tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile”. I quesiti proposti implicano differenti conoscenze, abilità e competenze digitali e trasversali, quali: comprensione del testo, identificazione di parole chiave, uso strategico dei motori di ricerca, capacità di navigazione sul web, riconoscimento di fonti attendibili, ricerca di dati in base al contesto, uso del foglio elettronico, uso di programmi di elaborazione del testo. Il 16 marzo si è svolta la gara nazionale di qualificazione e ben tre squadre dell’IIS “E. Mattei”, ognuna composta da due ragazze e due ragazzi, si sono aggiudicate l’accesso alla finale. In particolare, una di esse, composta da Siria Conocchiari, classe 2^C, Sarah Olisah DìLight Uzoamaka, classe 2^C, Olimpiu Ionascu David, classe 1^D e Nicolò Novelli, classe 1^K, ha conseguito un risultato davvero ragguardevole classificandosi al sesto posto tra tutte scuole italiane partecipanti. Le altre due squadre sono composte da Camarri Jacopo, classe 1^K, Bellofatto Jacopo, classe 1^K, Trivisano Viola, classe 1^F, Shapllo Giorgia, classe 1^F, Malasomma Martina, classe 1^G, Monachesi Nicolò, casse 1^D, Cardinali Mattia, classe 1^D e Pazzarelli Giulia, classe 2^C. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Marcatili, esprime i suoi più vivi complimenti agli studenti ed ai docenti che li hanno accompagnati nel percorso.

COS’E’ IL PROGETTO WEBTROTTER – Il Ministero dell’Istruzione e AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, promuovono la IX edizione del progetto “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti” rivolto agli studenti e alle studentesse di prima, seconda, terza e quarta classe delle Scuole Superiori di tutta Italia per potenziare le loro capacità di fare ricerche e rispondere a quesiti di natura culturale attraverso l’uso di internet e dei dispositivi digitali. Il progetto mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete riprendendo, nell’odierno straordinario contesto tecnologico, la classica “ricerca scolastica”, che da sempre costituisce un fondamentale momento di formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di quelle scientifiche. L’obiettivo è stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente. Fermo restando che l’obiettivo è di natura culturale, il progetto Webtrotter ha un carattere giocoso; una sfida su quesiti assolutamente non banali, volti a destare curiosità e interesse nei ragazzi, spingendoli alla scoperta di strumenti e risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer connesso a Internet. Facendo leva sullo spirito competitivo, si propone quindi una gara che permette di premiare le prime 10 scuole che si collocheranno ai vertici della classifica.