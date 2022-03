A scuola di pace

Due incontri per parlare di pace ai più piccoli e delle difficoltà che i giovanissimi possono incontrare nel difficile passaggio all’età adulta. Sono quelli organizzati venerdì e lunedì prossimi a Montecassiano. Si tratta di due iniziative nate dall’esigenza di affrontare tematiche di assoluta importanza e attualità.

Venerdì mattina (1° aprile) si terrà “La scuola per la pace”, un’iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo “G. Cingolani” in collaborazione con il Comune di Montecassiano e con la partecipazione delle associazioni locali. Saranno presenti gli alunni e le alunne delle scuole primarie “A. Moro” e “Via Fermi” che poco prima delle 10 partiranno dal plesso di via Carducci per raggiungere piazza Unità d’Italia. Una volta raggiunto il centro cittadino prenderanno la parola il sindaco Leonardo Catena e la dirigente scolastica Daniela Boccanera poi gli alunni e le alunne faranno delle letture. Si tratta di una manifestazione voluta per dare un segnale ai bambini e alle bambine della scuola sull’importanza della pace.

«I bambini – ha spiegato il sindaco Catena – assistono quotidianamente al drammatico spettacolo della guerra, è importante che le istituzioni pubbliche aiutino a comprendere il perché della guerra e della violenza e perché è importante che tutti lavorino per costruire la pace. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per esprimere solidarietà alla popolazione dell’Ucraina che da più di un mese sta vivendo una situazione drammatica. Un bambino ucraino ferito durante un bombardammo dell’esercito russo si è rivolto ai bambini italiani dicendo: “Siete fortunati, vi auguro non dobbiate ma sentire sulla vostra pelle cosa significhi la parola guerra”. Parole che ci invitano ad educare alla pace. L’amministrazione ha accolto molto favorevolmente questa iniziativa perché oltre ad avere un alto valore simbolico ne ha anche uno formativo».

Lunedì 4 aprile invece al circolo Acli Sant’Egidio si terrà “Il grande salto. Il difficile passaggio dei giovani all’età adulta tra perdita di prospettive e riferimenti, isolamento dovuto a pandemia e strumenti digitali”. Si tratta di un incontro aperto a giovani e genitori (alle 21) per discutere del delicato passaggio dalla giovinezza all’età adulta con degli approfondimenti sulle insidie più diffuse in quel periodo di crescita (dipendenze e abusi) organizzato in collaborazione con il Comune di Montecassiano e il Dipartimento dipendenze patologiche (DDP) dell’Asur. All’incontro parteciperanno Tania Colotti, psicologa dello sportello “Area 3” dedicato a giovani e dipendenze; Valeria Cegna, psicologa dell’associazione Glatad; Paolo Nanni, comunicatore del Ddp Av3 Asur Marche che interverranno dopo l’introduzione del sindaco Catena. «Alcuni genitori – ha ricordato il primo cittadino – hanno manifestato il desiderio di organizzare un incontro su questo tema e di gettare una luce su questa complessa transizione biografica, la fase critica della crescita degli adolescenti, e l’amministrazione ha accolto questo stimolo condividendone gli obiettivi. Ne è nata questa iniziativa aperta a tutti, giovani e genitori, per aprire una riflessione e un confronto intergenerazionale».