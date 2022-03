Si chiama “Dietro la quinta” la web serie, disponibile da oggi su youtube, realizzata dal liceo artistico “Cantalamessa di Macerata (Guarda il video).

La web serie ‘Dietro la quinta’ debutterà oggi e sarà disponibile sul canale youtube del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata.

Strutturata in tre episodi, seguirete le misteriose vicende celate in 17 alunni e alunne coinvolti in una terribile circostanza. Occorre risolvere un misterioso caso nel Liceo Artistico. Tutti sono coinvolti, nessuno escluso, un sospetto, parole discordanti, ma una sola verità. A voi comprendere e risolvere l’enigma.

Una figura ambigua si aggira per i corridoi percorrendo ogni singola traccia, fiutando qualsiasi minimo particolare.

Cosa scoprirà?

Ciascun episodio è stato scritto, realizzato e prodotto da tre diversi gruppi di studenti e studentesse della classe 5D, sotto l’attenta guida e collaborazione del professore di Discipline Audiovisive e Multimediali e Laboratorio Jacopo Caggiano.



I gruppi di lavoro sono così composti:

il primo gruppo che si è occupato del primo episodio è composto da Anastasia Del Monte, Filippo Chiacchiera, Alessia Carnevali, Carlotta Luchetti, Aurora Kashta e Federico Scarpati.

Il secondo gruppo che ha realizzato il secondo episodio è composto da Giulia Di Iorio, Chiara Corradini, Arsime Bajrami, Paride Angeletti, Alessio Corvatta e Federico De Maio.

Il terzo ed ultimo gruppo che ha prodotto il terzo episodio è composto da Giorgia Principi, Martina Grillini, Sheyla Dayana Sanchez Candia, Erik Morettini ed Alessia Gramazio.

Un progetto partito da settembre 2021, una sfida lanciata dall’insegnante, studenti e studentesse abbiamo subito detto di si.

«Si è proceduto con la stesura di un soggetto – raccontano – in cui abbiamo evidenziato gli avvenimenti principali e fondamentali della storia dopo aver discusso in classe nell’attività di brainstorming. Abbiamo proseguito con una scaletta degli avvenimenti ed iniziato la scrittura delle sceneggiature, una per ciascun episodio, dove sono stati inseriti easter egg e citazioni cinematografiche. Dopo aver apportato le modifiche necessarie, abbiamo iniziato per gruppi dei brainstorming di analisi tecnica della sceneggiatura letteraria dove sono state proposte le varie inquadrature che avrebbero fatto al caso di ciascuna scena precedentemente analizzata, dando vita alla sceneggiatura tecnica detta anche shooting script o découpage tecnico, e proseguito con la realizzazione degli storyboard, realizzati a mano, di ciascuna di esse.

Sono stati successivamente scelti gli attori che avrebbero ricoperto ciascun ruolo ed affidata ogni singola parte. Una volta in possesso di tutte queste informazioni si è proceduto con l’organizzazione del piano di lavorazione della web serie, ovvero la realizzazione grafica, su ascisse e ordinate, del calendario delle riprese degli episodi tenendo conto di tutte le informazioni, compresa la disponibilità del teatro di posa e dei set dal vero.

Da qui subito si è iniziato a riprendere in presa diretta. Man mano abbiamo avviato la registrazione delle varie scene raggruppandole per set e attori, quindi non in ordine cronologico poiché sarebbe stato molto più dispendioso, rispettando come di norma il processo di registrazione altamente professionale.

Nel contempo, determinate figure di ogni gruppo hanno realizzato la ricerca, l’incisione e il foley art (ovvero la riproduzione di effetti sonori quotidiani che vengono aggiunti a film, video e altri media nella post-produzione per migliorare la qualità audio) di rumori, musiche e suoni ambientali necessari.

Sin dalle prime scene in possesso si è aperto il processo di montaggio, post produzione, color correction, color grading e missaggio di tutti i materiali, procedendo in parallelo alle scene che venivano realizzate, fino al compimento del lavoro, che è stato ultimato aggiungendo i titoli di coda e piccoli ritocchi.

Di fondamentale importanza sono state la cooperazione e la collaborazione anche tra i singoli gruppi, che ha fatto si che venissero raggiunti i risultati desiderati, avvicinandoci quanto più all’impeccabilità».

Dal 29 Marzo 2022 sarà disponibile il primo episodio della web serie sul canale YouTube del Liceo Artistico di Macerata. I successivi due episodi saranno disponibili sullo stesso canale ogni martedì dalle 8, martedì 5 Aprile uscirà il secondo episodio e martedì 12 Aprile sarà disponibile il terzo ed ultimo episodio.

