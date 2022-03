Gli alunni e le alunne delle classi terze dell’Istituto comprensivo Badaloni di Recanati hanno incontrato la Guardia di Finanza Cinofila a proposito delle dipendenze da sostanze stupefacenti, tema di gande importanza e attualità. Il progetto di collaborazione tra l’Istituto Badaloni e la Guardia di Finanza nasce nel 2014 per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze al rispetto delle regole e per dare senso al loro futuro, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile.

«Arrivati in classe – si legge in una nota della scuola – i funzionari hanno illustrato agli alunni e le alunne di tutte le terze, collegati tramite Lim, nel rispetto delle norme anti-Covid, i loro principali campi d’azione, come la lotta all’evasione fiscale, alla contraffazione di marchi e brevetti e, appunto, al traffico di stupefacenti. La Guardia di Finanza – hanno sottolineato – è un antico corpo di polizia che fa parte delle forze armate e che, in primo luogo, si occupa di difendere la collettività. Il loro è un mestiere che richiede continua formazione in tutti i campi e un altissimo livello di responsabilità, tanto da essere sempre pronti ad agire in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza.

L’intervento è proseguito con un’attenta analisi delle droghe leggere più diffuse tra i giovani, in particolare la cannabis, ed i loro devastanti effetti psicofisici: dall’aggressività fisica e verbale, alle allucinazioni, ai danni permanenti a organi e sistemi del corpo, come ad esempio il cervello. Per non parlare delle pesanti ripercussioni a livello lavorativo e penale.

Una volta terminata la lezione, corredata da immagini e video, finanzieri ed alunni sono scesi in cortile per la dimostrazione dell’Unità Cinofila, fondamentale per scovare e reprimere l’uso di sostanze stupefacenti. Essa si avvale dell’aiuto prezioso di cani di varie razze, in particolare pastori tedeschi e labrador, addestrati sin da piccoli per rilevare la presenza di stupefacenti tramite sostanze a loro innocue. L’animale in questione, un pastore tedesco di sei anni, investigatore dal fiuto infallibile e protagonista di questa simulata operazione anti-droga, ha dovuto capire in quale delle numerose borse disposte per terra fosse contenuta la sostanza stupefacente e, naturalmente, lo ha fatto, con grande ammirazione ed entusiasmo da parte dei ragazzi.

I funzionari, poi, si sono trattenuti per rispondere alle numerose domande degli alunni, incuriositi non solo dalla dimostrazione, ma anche e soprattutto dalla stessa attività della Guardia di Finanza. L’incontro, senza dubbio, si è rivelato un interessante momento di crescita e di arricchimento per gli alunni. Anche a detta delle Fiamme Gialle promuovere questo tipo di incontri in un contesto scolastico rappresenta la giusta occasione per creare e diffondere il concetto di legalità e stimolare le nuove generazioni ad una maggiore riflessione e consapevolezza dei rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti».