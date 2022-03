Una bellissima domenica di sport, dedicata finalmente al numeroso gruppo del Volley S3, che accoglie bambini e bambine dai 5 ai 11 anni, dell’Associazione Futura Volley di Tolentino.

Dopo due anni, durante i quali è stato vietato loro ogni forma di torneo e concentramento, consentendo solo gli allenamenti a porte chiuse, finalmente hanno avuto la gioia e il piacere di poter giocare alla presenza dei loro familiari.

Ieri infatti si è tenuto il primo concentramento Volley S3 della Futura Tolentino asd, che visti i numeri si è svolto al Palazzetto G. Chierici, che ha accolto oltre 60 atleti e atlete appartenenti alla nostra società.

Adrenalina, emozione ed anche qualche lacrimuccia, tra le futurine, ma la felicità e l’orgoglio sono stati tanti.

Gli organizzatori ringraziamo le famiglie che hanno risposto con entusiasmo all’invito della società, la allenatrici Sasha Fattinnanzi e Chiara Pasqualini, le smart coach Sara Lazzari, Clara Mancini e Aicha Seck (tutte sempre pronte ad affiancare le loro piccole atlete), le ragazze dell’under 16 in veste di arbitri e i molti collaboratori che in pochissimo tempo si sono coadiuvati per organizzare al meglio l’evento .

Grande l’orgoglio del presidente Maurizio Bisonni, del vice Giuseppe Piergiacomi e di tutti i dirigenti, che si augurano che questo sia solo il primo degli appuntamenti che vedrà protagonista il Volley S3, il gruppo che rappresenta il futuro della società tolentinate.