Erano circa 120 i giovanissimi atleti e atlete, dai 6 ai 14 anni, provenienti da tutta la regione, che hanno calcato le pedane ricavate nella palestra, trasformata per l’occasione in sala d’arme, della scuola secondaria di primo grado “E. Mestica” a Civitanova.

Presenti alla terza prova regionale promozionale del Grand Prix Esordienti Gioco Scherma numerosi club schermistici, che hanno visto i loro rappresentanti confrontarsi nelle categorie:

Categoria A (nati dal 2015-2016);

Categoria B (nati nel 2014);

Categoria C (nati dal 2012 – 2013);

Categoria D (nati dal 2010 – 2011);

Categoria E (nati dal 2008 – 2009);

Categoria Prime Lame Fioretto Maschile e Femminile;

Categoria Prime Lame Spada Maschile e Femminile.

Nella Categoria D si sono classificati: 1° Riccardo Marinelli (Club Scherma Recanati), 2° Bianca Petrini (Adriatica Scherma Civitanova Marche), 3° pari merito Alessandro Gangiale (Accademia Scherma Fermo) ed Edoardo Cavallera (Adriatica Scherma Civitanova Marche).

Nella Categoria E sono saliti sul podio: 1° Vittoria Pantanetti (Adriatica Scherma Civitanova Marche), 2° Anna tridici (Adriatica Scherma Civitanova Marche) e 3° Serena Perfetti (macerata Scherma).

Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie i partecipanti sono risultati pari merito.

All’evento sportivo ha presenziato il presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli, che ha premiato i giovani schermidori insieme a Nicole Carletti, consigliere e segretario della Adriatica Scherma di Civitanova.

Gli atleti della categoria C sono stati invece premiati da Michele Massa del Club Scherma Fermo, l’atleta paralimpico di Monte San Pietrangeli, che nel 2021 ha conquistato il Bronzo ai mondiali di Pisa e la doppia medaglia d’Oro nella categoria B sia di fioretto che di spada agli Assoluti. Quest’ultimo è stato convocato per la prossima Coppa del Mondo a San Paolo del Brasile per le gare individuali di fioretto e spada categoria B paralimpica e per il fioretto a squadre.

L’appuntamento per la prossima prova regionale Promozionale del Grand Prix Esordienti Gioco Scherma e Prime Lame è fissato per domenica 24 aprile a Pieve Torina.