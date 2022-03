Quarantacinque palloncini dei colori della pace hanno portato in cielo la preghiera di San Francesco. Il simbolico gesto dei bambini e delle bambine della parrocchia Cristo Re a Civitanova è stato compiuto ieri pomeriggio, dopo la celebrazione della Prima Confessione, presieduta dal parroco don Mario Colabianchi.

«I bambini e le bambine – si legge in una nota – hanno voluto essere il segno del desiderio dei loro cuori riconciliati, di far arrivare molto in alto, fino al cuore di Dio, la loro richiesta di pace nel mondo».