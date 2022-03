Istituto “Bonifazi” di Civitanova in luce, ancora una volta, al concorso letterario nazionale dei Colloqui Fiorentini, dedicati quest’anno a Dino Buzzati, scrittore, pittore nonché inviato di punta del Corriere della sera. Un concorso che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti e studentesse delle scuole superiori di tutta Italia. I trenta partecipanti, della scuola diretta dal professor Claudio Bernacchia, hanno visto riconosciuti e premiati i loro lavori (tesine, video, racconti, fumetti) con quattro menzioni d’onore nelle sezioni Tesina, Narrativa ed Arte, ed un secondo posto nella sezione Arte.

Questi i ragazzi e le ragazze che si sono distinti: Donia Bouchnak, Giorgia Bogdan, Siusinell Gigli, Mercado Kellinyer, Vigilia Raffaella, Angelica Pioli, Katerina Clarizio, Francesco Cecchini, Thomas Principi, Carletti Elena, Mattia Conti.

«Un appuntamento, questo dei Colloqui – scrive la scuola – che da anni gli studenti e le studentesse del Bonifazi vivono con intensità e passione. L’incontro con l’opera di Buzzati si è rivelata una luce, che ha consentito un colloquio intimo ed unico con l’umanità di ciascuno, così ferita e depressa da due anni di Covid, avvilita per i venti di guerra che aleggiano sul vecchio continente e inquieta per l’incertezza di un futuro che appare privo di promesse.

In questo clima di instabilità e di incertezza, leggere e confrontarsi con i racconti ed i romanzi di questo grande autore, e con il titolo del concorso: “Uno ti aspetta”, è stato per i trenta ragazzi dei corsi Grafico, Moda e Turistico la possibilità di scoprire un amico più grande, che li ha introdotti nell’esperienza del mistero e della bellezza».