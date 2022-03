La giuria del premio nazionale di cultura B. Croce di Pescasseroli ha reso noto le terne dei finalisti della 17° edizione 2022 del Premio.

Per la presentazione della terna finalista di narrativa, martedì 15 marzo, gli studenti interessati delle classi quarte del Liceo “G. Leopardi”, indirizzi classico e linguistico, hanno partecipato, in biblioteca, in videoconferenza con le altre scuole impegnate, alla presentazione da parte della professoressa Rita Crisanti dei libri della terna finalista della sezione di narrativa del Premio Croce; nel corso della mattinata, coordinata da Alessandra Maggi, docente referente del progetto e gestita, per la parte tecnica, dal professor Alessandro Farinelli, sono anche intervenute, per un saluto, l’assessore Katiuscia Cassetta e la dirigente Annamaria Marcantonelli; inoltre si sono collegati l’assessore Michele La Cesa del comune di Pescasseroli e Pasquale D’Alberto, responsabile dell’organizzazione del Premio.

Per la Narrativa, dunque, concorreranno Michela Marzano – Stirpe e vergogna – Rizzoli; Fabio Stassi – Mastro Geppetto – Sellerio; Laura Imai Messina – Le vite nascoste dei colori – Einaudi.

Le giurie avranno ora circa due mesi e mezzo di tempo per esaminare e giudicare le opere proposte. Il loro giudizio verrà comunicato nel corso dell’assemblea, che avrà luogo a Montesilvano venerdì 27 maggio. Poi la giuria presieduta da Dacia Maraini esaminerà le loro indicazioni e decreterà i vincitori dell’edizione 2022 che verranno premiati a Pescasseroli il 30 luglio.

Questo l’elenco degli studenti e delle studentesse delle classi quarte che costituiscono la Giuria popolare del Premio Croce:

Classe IIA

Bartolacci Lucia

Fraticelli Malvina

Piermattei Lucrezia

Piloni Roberta

Serban Alexandra

Tartabini Lorenza

Classe IIB

Marta Pasqualetti

Anna Ruotolo

Rhaina Do Nascimento

Riccardo Ciccioli

Anna Mercuri

Matilde Tiberi

Sara Staffolani

Classe IIC

Angeloni Elena

Cesolari Chiara

Esposito Lara

Mori Luca

Classe IID

Ferroni Martina

Foresi Stella

Mazzola Giulia

Classe 4F

Cerini-Alunni Vittoria

Faraoni Alice

Classe 4H

Bettucci Adelaide

Francioni Maria

«Questa occasione – dichiara la dirigente Annamaria Marcantonelli – è un’opportunità molto significativa e ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile; si è trattato di un percorso molto articolato che permetterà ai nostri studenti di compiere un’esperienza molto utile per la loro formazione e per la loro crescita».

«L’occasione di entrare a far parte di questo circuito – commenta Alessandra Maggi, docente coordinatrice del progetto – permette ai nostri studenti un contatto diretto con la letteratura contemporanea ed anche la possibilità di confrontare il proprio giudizio con altre realtà e con altri colleghi impegnati nella medesima manifestazione. Riteniamo che si tratti di un’iniziativa importante, volta specialmente alla formazione di una coscienza critica pronta a confrontarsi».

Tutta la presentazione è visibile al seguente link: https://youtu.be/uhzl9rH4Qms