Si chiama “Tutti in campo – Corri Salta Lancia – Every result counts” il progetto a cui ha aderito l’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova. Promosso dall’Ufficio scolastico regionale Marche tramite il Coordinamento per l’educazione fisica e sportiva. Tutti gli studenti e le studentesse della scuola secondaria Ricci di Montecosaro sono stati protagonisti dell’evento sportivo organizzato per l’istituto dalla prof.ssa Stefania Pietroni da lunedì a mercoledì.

«L’iniziativa – si legge in una nota della scuola – realizzata nel rispetto delle normative vigenti, ha la finalità di supportare l’azione didattica curricolare dei docenti ponendo il focus sullo sviluppo di capacità condizionali e coordinative, l’organizzazione di attività motorie e sportive scolastiche, con particolare attenzione all’inclusione e alle potenzialità di tutti gli alunni e le alunne.

La competizione, tenutasi al campo sportivo di Montecosaro Alto, ha visto tutti i ragazzi e ragazze cimentarsi in tre prove: lancio del vortex, corsa 30 metri e saltelli con la funicella.

In tutte e tre le giornate grande emozione e divertimento sono state la base di un ritorno alla normalità che ha coinciso con l’entrata della primavera, finalmente i giovani atleti si sono potuti confrontare in un tris di gare in un clima di calorosa spensieratezza».

In base ai risultati ottenuti individualmente sono stati assegnati punteggi che hanno dato origine ad una classifica per questa prima fase d’istituto:

21 marzo per le classi prime vincitrice è la prima C

22 marzo per le classi seconde vincitrice è la seconda A

23 marzo per le classi terze vincitrice è la terza D

«Molti sono stati i docenti che hanno dato il proprio contributo soprattutto nella gestione delle classi, dei risultati e per l’assegnazione dei punti – confida la professoressa Pietroni storica insegnante di educazione fisica dell’istituto che da anni organizza eventi sportivi nazionali – e un particolare ringraziamento va ai tecnici della società di atletica leggera “Ama” di Civitanova, attiva nella nostra scuola per il progetto scuola “attiva junior”, che hanno avuto l’incarico dell’organizzazione e controllo del settore corse e hanno supportato gli atleti durante tutte le mattinate».

Grande entusiasmo anche della dirigente scolastica Roberta Capriotti: «Il progetto è del tutto nuovo nato da una proposta dell’ufficio scolastico regionale per le Marche, il progetto ha suscitato molto interesse proprio per le sue finalità: promuovere la salute e lo sport per contrastare l’inattività fisica degli ultimi anni; organizzare, nel rispetto delle normative vigenti, attività sportive scolastiche con particolare attenzione all’inclusione e alle potenzialità di tutti gli alunni; nonché coinvolgere tutti gli alunni, specialmente quelli che non praticano abitualmente attività fisica»



«L’esperienza è stata molto formativa ed emozionante, una di quelle giornate passate con i compagni, divertendoti al sole, giornate che non si dimenticano facilmente» ci racconta Filippo uno degli alunni.

«Abbiamo corso e sudato ma non per vincere! Stavolta proprio per divertirci!» Ammette Sara.

Una rappresentanza di ogni classe che ha ottenuto il miglior punteggio e che è stata proclamata vincitrice di istituto, sarà chiamata a rappresentare I.C.S.Agostino nella fase successiva, quella provinciale, prevista per il giorno 21 aprile, a Camerino e insieme a 18 scuole, 54 classi, più di 500 alunni e alunne si contenderanno il podio finale.