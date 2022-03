Aiuti per l’Ucraina, l’iniziativa dei ragazzi e delle ragazze dell’Ipsia “Renzo Frau” arriva fino alla zona del conflitto. Un grande gesto di solidarietà, partito dai rappresentanti di istituto dell’Ipsia “Renzo Frau”, una raccolta partita dal basso che su proposta degli studenti, lanciata da Valentina Petrocchi, Iacopo Tiberi e Nada Dhoum è stata subito sposata da tutti gli allievi e le allieve, dai docenti e da tutto il personale Ata dell’Istituto. I ragazzi hanno creato in pochissimo tempo dei veri e propri hub di raccolta all’interno delle tre sedi di Sarnano, San Ginesio e Tolentino. Tanti gli aiuti umanitari raccolti in pochissimi giorni grazie al grande cuore dei ragazzi e dello staff. I prodotti sono stati prontamente imballati e consegnati alla signora Rosena Fanelli, di nazionalità ucraina, che si sta occupando insieme alla mamma di raccogliere tutte le donazioni ed i beni di prima necessità per portarli in Ucraina.