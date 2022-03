Gran risultato per un baby del Cus Macerata. Il 15enne Riccardo Rapaccini di Appignano ha trionfato ai Campionati Italiani assoluti di MMA, le arti marziali miste. L’atleta, seguito dall’istruttore cussino Marco Bentivoglio della Zicatela Fight, si è aggiudicato la sua categoria Junior -56 kg nella finale di Roma. Il mondo delle MMA non svolgeva competizioni di livello nazionale da 2 anni a causa della pandemia. Non poteva andare meglio di così: non solo medaglia, ma pure quella del metallo più prezioso.

Complimenti anche ad un altro cussino, Giacomo Tiranti, 25enne di Sforzacosta di Macerata che ha fatto bella figura combattendo nella categoria Senior -78kg. Felice il maestro di Kick Boxing e Mma Marco Bentivoglio, consigliere regionale della FederKombat: «Sono molto contento, una gioia maggiore perché a livello nazionale erano 2 anni che non si svolgevano gare. Riprendere così è il massimo. Al Cus non siamo tanti anche perchè la pandemia ha colpito tanto il nostro sport, però questo risultato significa che la qualità ed il talento ci sono eccome. Un debutto fantastico, subito oro. Spero sia solo la prima di tante altre medaglie per il Cus Macerata».