Torna la rassegna “A teatro con mamma e papà”. Lo spettacolo In bocca al lupo!, scritto e diretto da Marco Lucci – grande maestro di puppets- e prodotto da Fontemaggiore, chiuderà domenica 27 marzo, alle 17, il cartellone 2022 del teatro ragazzi organizzato da Compagnia della Rancia e Comune di Tolentino che è stato accolto con tantissimo entusiasmo riscuotendo grande successo.

Lo spettacolo è una favola moderna e divertente capace di parlare alla fantasia dei bambini e delle bambine e al cuore dei grandi, affrontando con il sorriso temi importanti come la conquista dell’autonomia, relazione con il padre, accettazione del diverso. Michele si sveglia e la sua mamma non è lì. Con lui c’è il papà, un cacciatore maldestro che, tolti stivali e fucile, non sa bene come si tengono in braccio i bambini! Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, di una culla e di un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente… lupi.

Si ricorda che l’accesso in teatro è consentito, sopra ai 12 anni, solo in possesso di Green Pass rafforzato; tutti gli spettatori sopra i 6 anni dovranno indossare la mascherina di tipo FFP2. Tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti normativi sono disponibili su https://www.teatrovaccaj.it/sicuri-a-teatro

domenica 27 marzo alle 17 Fontemaggiore

IN BOCCA AL LUPO!

con Enrico De Meo, Valentina Grigò

scritto e diretto da Marco Lucci

Genere: teatro d’attore e pupazzi

Età consigliata: dai 4 anni

BIGLIETTI IN VENDITA SU www.vivaticket.com e nelle prevendite autorizzate AMAT/VIVATICKET

Nei giorni di rappresentazione, presso la biglietteria del Teatro Vaccaj dalle 16

Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – info@teatrovaccaj.it (lun-ven dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18)