Il 21 marzo segna non solo l’ingresso della primavera, ma è anche la giornata mondiale dedicata alla poesia. Le scuole recanatesi hanno voluto festeggiare questa giornata con incontri e lanci di poesie. l’Istituto comprensivo di Recanati “N. Badaloni” come è consuetudine ormai da diversi anni, ha disseminato la città di poesie con le “Invasioni poetiche”. Mentre L’Istituto Comprensivo “B. Gigli” con la scuola secondaria di primo grado “M.L. Patrizi” ha organizzato per i prossimi giorni incontri con i poeti Filippo Davoli e Costantino Turchi. I poeti saranno intervistati dal prof. Pierluigi e terranno delle lectio magistralis accompagnati dall’orchestra della scuola accompagnati dal Maestro Riganelli con letture dell’attrice Caterina Trucchia.

Soddisfazione viene espressa dall’assessora alle culture e turismo Rita Soccio che dichiara «Anche quest’anno Recanati festeggia la giornata mondiale della poesia con la partecipazione delle scuole cittadine. Finalmente le alunne e gli alunni possono ritornare ad invadere la piazza con i colori della poesia dopo la forzata pausa dovute alle restrizioni della pandemia. Quest’anno la scuola Badaloni ha voluto dedicare il consueto flash mob alla pace sperando che questo importante messaggio possa arrivare a toccare gli animi di tutti. Siamo molto felici di poter contribuire a queste iniziative culturali che soprattutto in un momento così difficile sono segni di rinascita e di speranza».