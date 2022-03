E’ un mago con la “m” maiuscola Nicola Bitri, in arte Mago Salem, non solo per la sua capacità di stupire con strepitosi numeri ma anche perché è un campione di solidarietà, come ha dimostrato dopo il sisma del 2016.

Mago Salem, vera eccellenza nel panorama italiano e presidente dell’Ordine magico italiano è un giovane prestigiatore molisano, ha 32 anni ed è specializzato in magia comica per adulti e bambini, animatore nei villaggi turistici e formatore di gruppi Scout, Movimenti e gruppi ecclesiali, Associazioni di Clownterapia e docente di tecniche di animazione e socializzazione in enti di formazione professionale regionali.

E’ molto attivo anche nel sociale, si arruola infatti nel Corpo Volontario della Croce Rossa Italiana e nel periodo del sisma del centro Italia regala momenti di spettacolo ed allegria alle popolazioni di Camerino, Visso ed Amatrice.

Mago Salem aprirà gli eventi rivolti a bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi della Biblioteca Comunale e Scolastica Mario Ciocchetti di Belforte del Chienti. Si esibirà domenica 27 marzo alle 17,30, in un show magico e interattivo in cui saranno protagonisti tutti i partecipanti. Presenterà inoltre il suo secondo libro, “Il Mago Apprendista”, indirizzato alla scoperta, alla conoscenza e alla pratica della Prestidigitazione. Un manuale pratico delle Arti Magiche e insieme una raccolta di giochi di prestigio di facile esecuzione. Uno show che lascerà tutti a bocca aperta, una vera e propria esperienza ludica attiva e partecipativa indimenticabile.

La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare online al link nella pagina Facebook della biblioteca https://www.eventbrite.it/e/spettacolo-di-magia-con-mago-salem-tickets-301378791077 .