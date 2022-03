Due fine settimana di intense gare per gli atleti della Roller Civitanova, pattinaggio corsa, che si sono ben destreggiati ai campionati Italiani indoor e al trofeo Skate Italia appena concluso a Spinea (Venezia) con i coach Sofia Emili, Simona Vesprini e alla preparatrice atletica Alessia Morosetti.

Giulia Presti, Federico Pancotto, Sophia Martufi e Rebecca Funari: ecco i nomi degli atleti e delle atlete che hanno portato il colore gialloblu della Roller Civitanova a confrontarsi con 800 atleti partecipanti. Per la categoria Junior femmina, reduce da un infortunio sul ghiaccio, Giulia Presti ha conquistato un secondo posto nella 5000 metri a punti, mentre per la categoria Ragazze femmina Sophia Martufi porta a casa un terzo posto nella 3000 metri a punti. «A loro tantissimi applausi per i risultati, la tenacia e il coraggio dimostrato – scrive la società -. La Roller Civitanova ringrazia e si complimenta con questi atleti che hanno dato veramente tanto in questi due weekend di marzo. Ringrazia le famiglie per la disponibilità a tener vivo il valore dello sport ed ovviamente gli allenatori per il loro sempre presente ed intenso impegno e a loro un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni. Ringraziamenti anche allo sponsor Fabrizio Splendiani da parte del presidente e di tutto il direttivo».