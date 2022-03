Io e il mio papà

Il tuo papà è così forte e coraggioso che ti sembra proprio un super eroe? O è un gran pasticcione e ti fa tanto ridere quando combina guai? Che sia un re, un calciatore, un medico, un impiegato, un operaio o che sia lui che “non ho ancora ben capito che lavoro fa”, in ogni caso tu lo ami tantissimo e Cronache Maceratesi Junior ha pensato che questo è il momento perfetto per dirglielo.

Certo lo abbraccerai forte, forte e lo riempirai di baci per la festa del papà, ma puoi fare qualcosa di più. Disegna il tuo papà e scrivi un messaggio per la sua festa, invialo a Cronache Maceratesi Junior e sarà pubblicato sia sulle pagine del nostro giornale online, che sui nostri canali social.

Mandaci la foto del tuo disegno, inserisci il tuo nome, cognome, età e il comune in cui vivi. Se vuoi, come detto in precedenza, aggiungi un breve racconto su tuo padre o un messaggio.

Dopo di che, inviaci il tutto via Whatsapp al numero 3313307773 o via mail a junior@cronachemaceratesi.it. Se preferite, potete semplicemente taggarci nelle vostre foto su Facebook (“Cronache Maceratesi Junior”) o Instagram (“cronachejunior”).