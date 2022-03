Prosegue la rassegna domenicale dedicata a bambini, alle bambine e famiglie organizzata dal Comune di Pollenza in collaborazione con Lagrù Ragazzi.

Domenica 20 marzo alle 17.30 la compagnia Nata Teatro di Arezzo porterà sul palco del Teatro “Verdi” lo spettacolo “Il Brutto Anatroccolo”, una storia dolce e divertente ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen.

Nel giardino delle uova pensierose, due strani personaggi hanno il compito di accudirle perché sono uova particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Un giorno le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino, diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e… altri che lo ostacoleranno.

Lo spettacolo intende insegnare agli spettatori l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti.

Biglietto unico 5 euro

INFO 328.7756579 – 338.8525010 – 333.9464834 info@lagruragazzi.it

Prevendita su liveticket.it