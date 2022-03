Rancia VerdeBlu – la divisione di Compagnia della Rancia che si occupa da oltre quindici anni di teatro per bambini e ragazzi, anche nelle scuole – ha portato domenica per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Lauro Rossi di Macerata Cenerentola, il musical per tutta la famiglia scritto da Saverio Marconi nel 1988 e diretto da Ada Borgiani.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna “Finalmente domenica!” organizzata dal comune di Macerata in collaborazione con Amat, è stato accolto con tantissimo entusiasmo e un emozionante tutto esaurito, con i biglietti andati a ruba e terminati già una settimana prima della rappresentazione.

«Ogni evento che dedichiamo ai bambini ed alle loro famiglie riscuote un grande successo a conferma del grande desiderio di normalità e necessità di vivere esperienze di vera bellezza insieme. – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta – La conferma che offrire eventi di qualità, con veri professionisti, ai bambini, nei luoghi della cultura è la scelta giusta. Condividere con tutti loro tante emozioni ci spinge a lavorare seriamente per tutti loro ogni giorno, ne beneficerà l’intera città».

Un successo che bissa quello di domenica 6 marzo a Tolentino per la rassegna “A teatro con mamma e papà”, con il Teatro Vaccaj gremito in ogni ordine per La testa del chiodo, uno spettacolo di Ada Borgiani che ha come filo conduttore le parole di Gianni Rodari e le musiche di Virgilio Savona e Aldo Passarini, su licenza di Edizioni Curci.

Per Tolentino è un orgoglio registrare per ogni spettacolo il sold out e raccogliere la grande soddisfazione dei genitori nell’assistere agli eventi in programma insieme ai propri bambini.

«Invitare i bambini a teatro, con spettacoli di altissima qualità, è fondamentale per avvicinare i più giovani ai luoghi della cultura e per abituarli alla bellezza dello spettacolo dal vivo. – prosegue l’Assessore alla Cultura del Comune di Tolentino Silvia Tatò – La programmazione del teatro per i ragazzi, a cura della Compagnia della Rancia, è da anni parte integrante della programmazione culturale del Teatro Vaccaj grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e compagnia della Rancia ma soprattutto grazie alla dedizione e grandissima professionalità di Ada Borgiani e dei giovanissimi attori di Rancia Verde Blu che ringrazio per il grande lavoro di sensibilizzazione che svolgono sulle nuove generazioni».

Due importanti successi che sottolineano quanto sia forte la voglia di tornare a vivere nuovamente il teatro e l’importanza di investire sugli spettatori di “domani” con progetti a loro dedicati, che ne esaltino la creatività e l’attenzione nel linguaggio teatrale, rappresenta la valorizzazione di un’esperienza territoriale, che vede coinvolti 3 tecnici e 6 giovani performer marchigiani (Chiara Menichelli, Lorenzo Filoni, Emma Ray Rieti, Alice Capitolo, Federica Noè e Alessia Ancillai).

«Non mi abituerò mai allo sguardo sorpreso di un bambino all’apertura del sipario, alla sua capacità di condividere le emozioni dei personaggi, alla felicità quando fa suo il riscatto di Cenerentola da ingiustizie e sofferenze, allo stupore pieno di magia quando, dopo il divertimento, scopre che la fantasia è davvero una Maestra Fantastica. – sono le parole di Ada Borgiani, responsabile artistica e organizzativa di RanciaVerdeBlu – È il nostro primo obiettivo, colto appieno dalle famiglie di Tolentino e Macerata»