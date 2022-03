Una “Bacheca dei sogni” vicino all’ingresso della scuola e tanti fiori nel giardino. Sono queste le azioni scelte da studenti e studentesse dell’istituto comprensivo Lucatelli che hanno partecipato alle attività proposte da Nontiscordardimè – Operazione scuole pulite la storica campagna di volontariato di Legambiente che è tornata dopo due anni di pandemia per coinvolgere alunni e studenti, insegnanti e famiglie in tante attività di recupero, restauro e rigenerazione degli istituti scolastici.

All’Istituto Comprensivo Lucatelli di Tolentino, la giornata del 12 marzo ha avuto una doppia valenza: non solo aderire alla rilevante iniziativa in questione, ma anche segnare una tappa importante del progetto Lavori in corso – adottiamo la città. Il progetto, finanziato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per la povertà educativa minorile in Italia, ha come obiettivo il contrasto della povertà educativa, che si riscontra soprattutto in aree dove risulta difficoltoso l’accesso agli spazi adibiti ad attività e servizi culturali, e per questo vede l’intersezione di azioni di progettazione ambientale da parte di minori, e azioni di rigenerazione culturale e sociale che coinvolgano l’intera comunità.

Sono state molte le classi che hanno partecipato a questo evento già a partire da giovedì 10 marzo con il Giovelìc, giornata di laboratori. Le alunne e gli alunni si sono adoperati, mettendo in gioco tutta la loro fantasia nel realizzare molti disegni e tutta la loro energia nel preparare una piccola area di terreno nel cortile della loro scuola.

Tutto ciò è stato fondamentale per la giornata di sabato, iniziata alle 9 con le classi 5°D della scuola primaria, 1°D e 2°C della scuola secondaria. Le ragazze e i ragazzi hanno costruito la “Bacheca dei sogni”, decorando lo spazio vuoto vicino alla porta d’ingresso della scuola con i disegni da loro realizzati, e hanno piantato dei fiori nello spazio verde del cortile, per portare colore, allegria e speranza.

Alle11 si è tenuta l’inaugurazione del nuovo arredo esterno della scuola, alla presenza dei ragazzi e delle loro famiglie, della vice preside e delle docenti, dei partner di progetto territoriali: il Circolo Il Pettirosso di Legambiente Tolentino, Anpas Marche e il Comune di Tolentino rappresentato dagli assessori all’istruzione e all’urbanistica, Silvia Tatò e Fausto Pezzanesi. Con l’occasione, è stata affissa sulla parete dell’edificio scolastico la targa di “Polo Educativo Territoriale” del progetto Lavori in Corso.

La voglia di stare insieme all’aperto e la fantasia dei più giovani hanno reso speciale la mattinata, caratterizzata da entusiasmo, sorrisi e condivisione.